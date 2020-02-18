الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 12 فلسطينيا من الضفة الغربية، عقب عمليات دهم وتفتيش للمنازل واعتداء على الفلسطينيين.وذكر نادي الأسير الفلسطيني - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 3 فلسطينيين من بلدتي بيت دقو وقطنة في القدس، و4 آخرين بينهم فتيان من بلدة العوجا شمال أريحا، فيما تم اعتقال اثنين آخرين من مخيم بلاطة في نابلس، وفلسطيني من البيرة، بالإضافة إلى اعتقال فتى (14 عامًا) من مخيم عايدة في بيت لحم، وفلسطيني آخر من بلدة بيت أمر شمال الخليل، فيما استدعت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين من مخيم الدهيشة.وفي طولكرم، أُصيب عشرات الفلسطينيين - الذين خرجوا في مسيرة سلمية منددة بالخطة الأمريكية للسلام- بالاختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت قرب معبر الطيبة ومصانع "جيشوري" الإسرائيلية المقامة على أراضي غرب طولكرم.على صعيد آخر، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تجريف الأراضي الفلسطينية لتوسعة المستوطنات، حيث جرفت آليات الاحتلال مساحات من أراضي قرية جالود جنوب نابلس، وذلك بهدف ربط مستوطنتي "شيلو" و"شفوت راحيل" ببعضهما، بالإضافة إلي قيام جرافات الاحتلال بأعمال توسعة أخرى تشهدها البؤرة الاستيطانية "يش كودش" المقامة على أراضي الفلسطينيين في قرى جالود، وقريوت، وتلفيت.