خطة لاستكمال مشروع الصرف المغطى لـ40 ألف فدان

قال المهندس خالد عبدالرحمن مدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بوزارة الموارد المائية والري، إنه يتم تنفيذ واستكمال عدة مشروعات كبرى ضمن خطة العام الجديد تستهدف توفير المياه، والحفاظ على جودة الأراضي الزراعية، تتضمن مشروع شبكات الصرف المغطى للمساهمة فى تخفيف ملوحة التربة.وأوضح رئيس الهيئة، أنه يتم استكمال تنفيذ المشروع في مساحة 40 ألف فدان بمحافظات الوجه البحري، تشمل تغطية كل الأراضي بشبكات الصرف العام والمغطى وإحلال وتجديد زمام الشبكات التى انتهى عمرها الافتراضي، ولا تجدي معها أعمال الصيانة، حيث تعد تلك المشروعات من أهم مشروعات التوسع الزراعي الرأسي نظرًا لما لها من عائد سريع في زيادة الإنتاج الزراعي.وتفقدت المهندسة سحر عطية السيد، مديرة هندسة شرق الحسينية بمحافظة الشرقية، الثلاثاء، مشروع استكمال تنفيذ أعمال الصرف المغطى، ومتابعة إنشاء شبكات جديدة، بالإضافة إلى بدء تنظيف بعض الغرف للمجمع وتطهيرها، مشيرة إلى استكمال العمل لنظيف المجمعات حفاظًا على شبكه الصرف المغطى، ومنها منطقة مجمع 9 على مصرف أمين باشا، لتوفير المياه اللازمة لرى الأراضي وتخفيف الملوحة والتخلص من بقايا المبيدات الزراعية.