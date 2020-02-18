المتحدث باسم «الدستورية»: أرسينا مبادئ لضمان حرية الصحافة

أكد المستشار بولس فهمى، المتحدث باسم المحكمة الدستورية، أن كل الاجتماعات حققت نجاحات باهرة، ولكننا نتمنى نجاح غير مسبوق لذلك الاجتماع لأنه يأتى باهتمام كبير من القيادة السياسية، وآن الأوان لجني ثمار الاجتماعات السابقة عبر الثلاث سنوات الماضية.وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن الاستعداد للمؤتمر رفيع المستوي لرؤساء المحاكم العليا الإفريقية تحت رعاية الرئيس: "نثمن دور الصحافة والمحكمة أرست مبادئ قضائية لضمان حرية الصحافة بما يتضمن حق المواطن في المعرفة، ومنصتنا الرقمية بها العديد من الأحكام القضائية التي يستفيد منها العالم كله.