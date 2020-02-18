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الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخرطوم: لا إصابات سودانية بـ كورونا في الصين

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 02:53 م
كورونا
كورونا
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أكدت وزارة الخارجية السودانية، عدم وجود أي حالة إصابة بفيروس كورونا، وسط المواطنين السودانيين المقيمين بالصين.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الثلاثاء، أنها تتابع الأوضاع في الصين وانتشار فيروس كورونا الجديد عبر سفارة السودان في بكين، موضحة أن السفارة أشارت إلى الانحسار الملحوظ في حالات الإصابة بالالتهاب الرئوي الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد، وذلك وفقًا للإحصاءات الجديدة التي أشارت إلى أن نسبة الحالات الحرجة بمدينة ووهان حتى يوم 15 فبراير 2020 بلغت 21.6% فقط مقارنة بـ32.4% من جملة الإصابات في 28 يناير 2020.

وأضافت: "تراجعت نسبة الحالات الحرجة بين المصابين على مستوى الصين إلى 7.2% مقارنة بـ15.9% لنفس الفترة السابقة، ما يشير إلى الاستجابة الفاعلة للأدوية الجديدة التي يتم استخدامها والجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة الصين".

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