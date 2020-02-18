السعودية: مستمرون في دعم الشعب اليمني

قال مجلس الوزراء السعودي، إن المملكة تدعم الشعب اليمني، وتستمر في تقديم المساعدات الإنسانية له عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشددًا على أن ما تقوم به الميليشيا الحوثية من ممارسات ونشاطات استفزازية تشكل إعاقة وعرقلة لأعمال الإغاثة، وسيؤدي إلى تعليق الدعم الإنساني لليمن.جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حيث استعرض مجلس الوزراء جملة من الموضوعات، وتطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.وأشار وزير الإعلام السعودي تركي بن عبد الله الشبانة - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)- إلى أن المجلس تطرق - خلال الجلسة - إلى ما طرحته المملكة أمام مؤتمر ميونخ للأمن في دورته السادسة والخمسين، حيال مواقفها تجاه أبرز الملفات في المنطقة والعالم، ومنها العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، والشأن الإيراني بصفته الطرف الذي يقف خلف حالة عدم الاستقرار في المنطقة ويمارس سلوكًا مستهترًا يهدد الاقتصاد الإقليمي والدولي، وكذلك الوضع في اليمن ودعم المملكة الدائم للحل السياسي، إضافة إلى إبراز أجندة المملكة الطموحة خلال رئاستها لقمة مجموعة العشرين 2020، وتحقيق رؤيتها وأهدافها.