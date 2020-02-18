أمين عام الاتحاد التونسي للشغل يُلمّح لـ انفراجة سياسية

ألمح الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، إلى حدوث انفراجة سياسية في البلاد، قائلا: "سيكون لتونس خلال الساعات القريبة القادمة حكومة".وأكد الطبوبي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء التونسية اليوم الثلاثاء، أنه يثق في كل السياسيين بأنهم مهما اختلفوا ومهما تنوعت أفكارهم ومشاربهم فإنهم سيتفقون، وأن مصير تونس ليس مرتبطا بالحصول على وزارات سيادة لأن كل الوزارات هي وزارات سيادية.وأشار إلى أن مستقبل تونس ليس مرتبطا بعدد الوزراء ولكن بتضافر جهود الجميع، مؤكدا أن رئيس الوزراء التونسي المكلف إلياس الفخفاخ سيقدم حكومته في الساعات القادمة في إطار توافق شامل يخدم المصلحة الوطنية.وتواجه تونس أزمة سياسية وصفها الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الإثنين، بأنها الأكبر منذ الاستقلال، إثر تعثر رئيس الوزراء التونسي المكلف في مشاورات تشكيل الحكومة بعد انسحاب حليفه في الائتلاف الحكومي حزب (حركة النهضة) قبل نحو ساعة من إعلان تركيبة حكومته، التي من المقرر عرضها على البرلمان خلال أيام، قبل انتهاء المهلة الدستورية في 21 فبراير الجاري.