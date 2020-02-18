35 دولة إفريقية تشارك في مؤتمر المحاكم الدستورية العليا

قال المستشار عمر الشريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الاستثمار والتنمية في مرحلة تزايد بقارة إفريقيا، وكل قطاعات الدولة تشارك بدورها في ذلك، والقضاء بصفة خاصة له دور فى إقامة العدل، وهذه كانت نقطة التجمع فى كيفية مساعدة القضاء في تنمية إفريقيا.وأوضح الشريف، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن الاستعداد للمؤتمر رفيع المستوى لرؤساء المحاكم العليا الإفريقية، أن هذا الاجتماع بتوجبه من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى ويحظى باهتمام كبير من جميع الأجهزة فى الدولة.وأشار إلى أنه "عقب حضور الوفود الإفريقية تبدأ مناقشات العمل فور وصولهم، وفى نهاية الجلسة نصدر توصيات للاجتماع بما تم التوصل له".وأوضح أن الاجتماع سيكون بحضور 35 دولة مشتركة بأكثر من 100 قاضى من مختلف الدول، ولعل أبرز الموضوعات تخص آليات التفسير الدستورى التى تطبقه المحاكم، والموضوع الثانى متعلق بالنزاهة القضائية والشفافية والمحاسبة للأخطاء القضائية، ويشمل موضوعات فرعية كثيرة متعلقة بتكنولوجيا المعلومات وتطبيقها لأداء العدالة الناجزة، وبما يوافق الحوكمة الرقمية بما يتوافق مع التطور العالمى.كما أن الانتخابات والمراجعة القضائية سيفرد الاجتماع لها جانب كبير من المناقشات، وهناك موضوعات أخرى لا تقل أهمية سيتم مناقشتها وتحديد الوسائل لمواجهة تلك الموضوعات.