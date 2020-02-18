«الدستورية»: دورنا فعال في اتحاد الرقابة القضائية الإفريقية

قال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية، إن المحكمة الدستورية لها دور فعال في اتحاد الرقابة القضائية الإفريقية والعالمية، مشيرا إلى أن المحكمة تستضيف الاجتماع الرابع على التوالى لرؤساء المحاكم الإفريقية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.وأضاف أن ذلك الاجتماع كان مبادرة من المحكمة الدستورية المصرية لجميع المحاكم الدستورية الإفريقية والدولية، وأن المحكمة ستستضيف جمعا كبيرا من رؤساء المحاكم الإفريقية لمناقشة الموضوعات الدستورية والقانونية المهمة ذات الشأن المشترك وتبادل الخبرات.وأوضح أن المحكمة الدستورية لها علاقات كبيرة على المستوى الإفريقى والدولي، وتتمتع بمكانة كبيرة.