توصيات ختام مشروع تنمية الثروة الحيوانية في مطروح

أوصى ختام مشروع تنمية الثروة الحيوانية بمطروح الممول من الاتحاد الأوروبي برنامج التنمية الإيطالية المنعقد بمكتبة مصر العامة بمطروح، بأهمية إدراك الخصائص المميزة للأغنام البرقى والحفاظ عليها في صورة نقية.كما أنه عند انتخاب الأغنام البرقى يجب الاعتماد على المقاييس ذات الأهمية الإنتاجية، مثل وزن الجسم وبعض مقاييس الجسم ومقدار التحمل الحرارى والرغبة الجنسية بجانب الصفات الشكلية للحيوان.كما أوصى بأهمية تتنظيم المسابقات بين المربين لاختيار الكباش البرقى المميزة في قطعانهم، نشر الكباش المتميزة على أكبرعدد من المربين من خلال تبادلها بينهم، عدم الاحتفاظ بالكبش البرقى أكثر من 3 سنوات، حتى لا يزيد معدل التربية الداخلية، استمرار خطط الخلط بالماعز الدمشقي للحصول على جديان خليط1 4 دمشقى المتميزة في الوزن والحجم مع تحملها للظروف البيئية السائدة، الاستفادة من إنتاج اللبن العالي لخلطان الدمشقي في تصنيع المنتجات اللبنية المتميزة.وتضمنت التوصيات "إنتاج الشعير المستنبت طوال العام كمصدر للأعلاف الخضراء من خلال استخدام وحدات استنبات الشعير أو بدائلها مثل أقفاص الفاكهة والصناديق الخشبية، إجراء دورات التسمين المبكر للحملان طوال العام لتلافي التقلبات السعرية مع استخدام الإكساب من بداية التسمين لزيادة معدل النمو وتقليل فترة التسمين، الوزن الدوري للحيوانات المسمنة واستبعاد الحيوانات المنخفضة في معدل النمو حتى لا تقلل من ربحية المربي، الحرص على إجراء التحصينات والجرعات التنشيطية فى مواعدها، وأهمية علاج الطفيليات الداخلية والخارجية دوريًا خاصة قبل وبعد موسم الرعي".كما تضمنت إنشاء مركز لتنشئة واختبار الكباش البرقي لتوفير طلائق متميزة بصفة مستمرة، تشديد الرقابة من تهريب الحيوانات عبر الحدود لنقلها العديد من الأمراض الوافدة، دعم الأطباء البيطرين بالمحافظة من خلال التدريب وورش العمل وتوفير الأدوية والتحصينات خاصة في أوقات الجفاف وقلة الأمطار، عقد دورات التوعية والإرشاد البيطري للمربين لما ثبت من أهميتها في الحد من انتشار الأمراض، وتقليل تكاليف العلاج، تشجيع المنتجات المنزلية للمأة البدوية وفتح منافذ لبيعها لتحقيق عائد لها ولأسرتها.