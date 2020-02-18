الكهرباء تخالف قرار «الوزراء» وتصدر إيصالات سداد للممارسات

تُصنع القوانين وتُعد اللوائح وتُتخذ القرارات على أكمل وجه؛ ولكن تكمُن المشكلة في التطبيق، في مطلع يناير من العام الجاري أصدر مجلس الوزراء قرارًا بإلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، واستبداله بنظام العدادات الكودية، وتضمن قرار الوزراء تكليف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية.كما تضمن قرار مجلس الوزراء إعادة تفعيل القرار رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكل المنشآت والمباني التي تم توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمباني، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أي حقوق قانونية للمخالفين.وحصلت "الدستور" على صورة ضوئية لمستند صادر عن شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، بشأن سداد محاضر السرقة ومخالفات التعاقد- وهو المستند المتعارف عليه بأنه إيصال سداد قيمة الممارسة- وصدر هذا المستند بتاريخ 6 فبراير 2020.وذكر في متن المستند أنه محضر رقم 391 وحدة مباحث ضبطية قضائية بقطاع الحلمية التابع لكهرباء شمال القاهرة، بشأن ضبط واقعة سرقة مباشرة لإنارة شقة، وأن المحضر حرر في 8 يناير 2020، وأن تاريخ الضبطية كان في 7 ديسمبر 2019.ويقول "أسامة.ح" المشترك المحرر ضده المحضر: "أنا مشترك غير شرعي بشركة شمال القاهرة، وأن هذا المحضر المحرر ضدي لم يتم تحريره خلال حملة ضبطية قضائية من الشركة ولكن أنا من ذهبت إلى الشركة لعمل الممارسة الشهرية التي اعتادت على عملها كل فترة".وتابع المشترك: "وتأكيدًا على صدق ما أقول إن قيمة المحضر المحرر تقدر بـ146.50 جنيهًا فقط، علي رغم أن محاضر سرقة التيار القانونية يتم خلالها تقدير قيمة متوسط الاستهلاك، والتي تتطلب عملية حسابية خاصة تقدر بقيمة فعلية كبيرة بحجم جرم سرقة التيار".ويقول: "عندما ذهبت إلى شركة الكهرباء وطالبتهم بتركيب العداد الكودي الذي تقدمت بطلب تركيبه منذ 4 سنوات، أجابوني بأنه ليس لديهم علم بما أقول، وأن باب تركيب العدادات مغلق حتى الآن، وأني أدفع قيمة ممارسة، إلي حين إشعار آخر، على رغم صدور قرار رئيس الوزراء بتركيب العدادات وإلغاء الممارسات".الواقعة تكررت في شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، التي ما زالت تعمل بنظام الممارسات، وتطالب المشتركين غير الشرعيين بسداد قيمة الممارسات على رغم صدور قرار من مجلس الوزراء بإلغائها.ويقول "راغب.م" مشترك غير شرعي بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء: "تقدمت من 4 سنوات بطلب لتركيب عداد كودي، في إدارة كهرباء العمرانية بالهرم، وانتظرت أن يأتي دوري، ثم صدر قرار بغلق باب التعاقد، واضطررت إلي عمل الممارسة على رغم أنها تمثل نظام غير عادل يساوي بين السارق والمضطر، حيث قد يسدد المضطر أن يستمد التيار بطريقة غير شرعية لإنارة شقة نفس القيمة التي يسددها صاحب عمارة سكنية، والسبب هو المحسوبية والواسطة التي تسيطر على قطاعات الكهرباء والمرافق".ويتابع: "وعندما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بإلغاء الممارسة وتركيب العدادات سعدنا بهذا القرار وانتظرنا تطبيقه، ولكن الواضح أن صدور القرار شيء والتطبيق أمر آخر، فنحن ما زالنا نسدد الممارسات، والتي أصبحنا مهددين بسببها داخل منازلنا من قبل رجال شرطة الكهرباء والضبطية القضائية".ويتساءل "راغب" ماذا نفعل نلتزم بقرار رئيس مجلس الوزراء، ونمتنع عن سداد الممارسات، أم نخضع لأمر رجال الضبطية القضائية وشرطة الكهرباء؟