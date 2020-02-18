"ناتو": نمتلك خططًا كثيرة للفترة القادمة فى العراق

أعلنت بعثة "ناتو" في العراق، اليوم الثلاثاء، امتلاكها خططًا كثيرة للفترة القادمة خلال العمل في العراق.وأوضحت وزارة الدفاع العراقية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي التقى رئيس بعثة "ناتو" في العراق الجنرال جيني كاردينيا، وأكد الجانبان أهمية الاتفاق الذي جرى بين الحكومة العراقية وبعثة الناتو باستئناف مهامها وتوسيع عملها في البلاد.وقال الغانمي: "إن اللقاءات والاجتماعات السابقة سارت بشكل جيد وممتاز وخرجت بتوصيات وقرارات مهمة لاستمرار واستئناف عمل بعثة ناتو في العراق وتوسيع عملها، خاصةً فى مدارس الصنوف ومعسكرات التدريب، بالإضافة إلى زيادة المقاعد للدورات الخارجية واستيعاب أكبر عدد ممكن من الكوادر العراقية لإكسابها التجربة والخبرات والاحتكاك مع الجيوش المتطورة".ومن جهته، قال الجنرال جينى: "إن بعثة الناتو تمتلك خططًا كثيرة للفترة القادمة، والتى تهدف إلى توسيع وتطوير العمل في العراق".