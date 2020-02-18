محافظ كفر الشيخ يُكرم الفائزين بماراثون الجرى (صور)



أطلق اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشى نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، ماراثون الجرى والمشى بمدينة كفر الشيخ، والتي نظمته الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ.



بدأ ماراثون الجرى والمشى من مدخل المحافظة بناحية كمين 30 يونيو حتى ميدان الملك عبد الله، بطول 6 كم، بمشاركة 500 شاب وفتاة من أبناء كفر الشيخ، من الإدارات الفرعية للشباب والرياضة بمراكز ومدن المحافظة، تحت شعار "الرياضة حق للجميع".



جاء ذلك، بحضور اللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، واللواء أيمن الحو مساعد مدير الأمن، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتورة سونيا عبد الوهاب مدير عام القاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتورة غادة جمال الدين مدير الإدارة بوزارة الشباب والرياضة، والعميد سامح رشاد مدير إدارة المرور، والعميد سامح العزب وكيل إدارة المرور، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والشبابية بالمحافظة.

أطلق اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشى نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، ماراثون الجرى والمشى بمدينة كفر الشيخ، والتي نظمته الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ.بدأ ماراثون الجرى والمشى من مدخل المحافظة بناحية كمين 30 يونيو حتى ميدان الملك عبد الله، بطول 6 كم، بمشاركة 500 شاب وفتاة من أبناء كفر الشيخ، من الإدارات الفرعية للشباب والرياضة بمراكز ومدن المحافظة، تحت شعار "الرياضة حق للجميع".جاء ذلك، بحضور اللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، واللواء أيمن الحو مساعد مدير الأمن، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتورة سونيا عبد الوهاب مدير عام القاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتورة غادة جمال الدين مدير الإدارة بوزارة الشباب والرياضة، والعميد سامح رشاد مدير إدارة المرور، والعميد سامح العزب وكيل إدارة المرور، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والشبابية بالمحافظة.

وكرّم المحافظ، الفائزين بالعشر مراكز الأولى فى ماراثون الجرى والمشى، بتوزيع جوائز مالية على الفائزين بالمراكز الخمس الأولى للشباب وهم "محمد موسى محمدين، مركز شباب سيدى سالم، والسيد عطية شلبى، مركز شباب الشهابية بلطيم، ومحمد عادل جبر، مركز شباب قلين، وعلى عبدالله بدوى، مركز شباب سيدى سالم، وطارق أحمد الغرباوى، مركز شباب فوه"، وكذا الفائزين بالخمس مراكز الأولى للفتيات وهن "شروق عمار، ورحمة يوسف، ونورهان عادل محمد، ووردة محمود السيد، وسارة عبد العاطى صالح، من مركز شباب كفر الشيخ"، كما تم أيضًا توزيع 50 تيشرت رياضى على أول 50 فائز من المشاركين.



وقال محافظ كفر الشيخ: "نحتاج لترسيخ استراتيجية بناء الإنسان من خلال الشباب والرياضة بالتعاون مع التربية والتعليم والجامعة"، لافتا إلى أن الجرى والمشى فكرة للارتقاء بالصحة العامة عن طريق ممارسة الرياضة، وذلك فى إطار حرص وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والذى دعا جميع أفراد الشعب المصرى بكل فئاته لممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالمواطن من جميع النواحى، وخصوصًا البدنية والصحية، حتى يكون فردًا صالحًا للمجتمع ومساهمًا فى تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.

ومن جانبه، أعرب عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، عن سعادته بالتواجد فى وسط الشباب، مؤكدًا على دعم كافة الأنشطة الشبابية والرياضية فى جميع مراكز ومدن المحافظة، بكافة الأنشطة الشبابية والرياضية والفنية والثقافية، وإقامة ماراثون المشى والجرى كل 15 يوم، بجانب ممارسة رياضة سباق الدراجات، وذلك للحفاظ على الممارسة الرياضة بشكل دائم، وجعلها أسلوب حياة.

ومن جانبها، قامت الدكتورة سونيا عبد الوهاب، مدير عام القاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة، بنقل تحيات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مشيرةً إلى أنه سوف يُشارك فى سباق الدراجات وماراثون الجرى والمشى القادم.

وقدم الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، خالص الشكر والتقدير للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، على مشاركتهما فى ماراثون المشى والجرى، وعلى دعمهما لتحفيز الشباب لممارسة الرياضة، وتحسين القوة البدنية للشباب، واستغلال طاقاتهم فى المجتمع.