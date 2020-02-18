مواجهات بين فلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى بالضفة الغربية

اندلعت مواجهات قبل قليل، بين شبان فلسطيينين وقوات الاحتلال الإسرائيلى بالقرب من معبر الطيبة عند بوابة نتساني عوز العسكرية الإسرائيلية قرب معبر الطيبة ومصانع "جيشورى" الإسرائيلية المقامة على أراضى غربى طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.وأفادت مصادر محلية بإحراق الشبان للبوابة الإلكترونية التابعة للاحتلال في الموقع، وإشعال الإطارات المطاطية، ورفع علم فلسطين على الأسلاك الشائكة قرب المعبر، وفقًا لوكالة صفا الفلسطينية.من جانبها، أطلقت قوات الاحتلال الأعيرة المطاطية، والغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المواطنين الذين خرجوا بمسيرة رافضة لخطة السلام الأمريكية.وأفادت المصادر بإصابة عشرات المواطنين بالاختناق، إثر استنشاق الغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات.وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية أنها تعاملت مع إصابتين بحروق وإصابتين بالاختناق، نتيجة المواجهات المندلعة في المكان.