إسرائيل تدمر مخزن أسلحة تابعًا لإيران في سوريا (صور)

نشرت شركة "ImageSat International" الإسرائيلية، صورًا، تم التقاطها بالقمر الصناعي، للضربات التي وقعت في العاصمة السورية دمشق، الأسبوع الماضي، حيث قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الاحتلال الإسرائيلي نفذ ضربات في الداخل، فيما تصدت المضادات الجوية لمعظمها.وأظهرت الصور أن الضربات التي تم توجييها داخل دمشق أسفرت عن تدمير مخزن أسلحة تابع للقوات الإيرانية قرب العاصمة السورية، حسبما نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.وقال المرصد السوري لحقوق الانسان إن قصفًا صاروخيًا إسرائيليًا استهدف مواقع تابعة للجيش السوري والقوات الإيرانية، الخميس الماضي، ما أدى لمقتل 7 عناصر من الجيش السوري والحرس الثوري الإيراني.وقال مصدر عسكري سوري إن الدفاعات الجوية تصدت إلى صواريخ معادية في سماء دمشق، مشيرًا إلى أنها تمكنت من إسقاط بعض الصواريخ قبل أن تصل إلى أهدافها في الداخل.