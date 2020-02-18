السفير السورى بلبنان: هناك تنسيق بين البلدين فى ملف النزوح

أكد علي عبدالكريم علي، سفير سوريا لدى لبنان، أن هناك تنسيقًا قائمًا مع الدولة اللبنانية في ملف النزوح، مشيرًا إلى أن بلاده لم تدخر جهدا في سبيل تشجيع مواطنيها الذين نزحوا إلى الأراضي اللبنانية على العودة إلى كافة المناطق السورية، وحتى يتسنى لهم المشاركة في عملية إعادة إعمار ما هدمه الإرهاب.وأشار السفير السوري، في تصريحات له عقب لقاء عقده ظهر اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية اللبناني، ناصيف حتى، إلى أن سوريا تحقق انتصارات كثيرة ومتوالية على الجماعات الإرهابية، كما أنها في حالة من التعافي الذي يسمح لها بالتعاون أكثر مع لبنان لمواجهة تحديات مشتركة وإيجاد مخارج من شأنها تحقيق مصلحة البلدين، لاسيما على المستويات السياسية والاقتصادية.وأضاف: "أردت الإصغاء إلى رؤية وزير الخارجية في شأن مواجهة الدولة اللبنانية الأزمات العاصفة والحادة الراهنة، لاسيما في ظل هذا الوضع الدقيق في لبنان، ووجود تحديات أمام الحكومة اللبنانية، التي نرجو أن تكون حاملة لرؤية إنقاذية، وتستثمر الوقت بأقصى سرعة ممكنة".وأعرب عن أمله في أن تنجح الحكومة اللبنانية الجديدة، برئاسة الدكتور حسان دياب، في التعامل مع التحديات التي يمر بها لبنان، مؤكدا أن هذا النجاح للحكومة يحقق مصلحة لبنان وسوريا معًا.