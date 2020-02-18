شريف سلامة يرد على شائعات انفصاله عن داليا مصطفى

رد الفنان شريف سلامة، على شائعات انفصاله عن الفنانة داليا مصطفى، وارتباطه بالفنانة رانيا منصور عقب ظهورهما في بيروت ونشر رانيا مقطع فيديو يجمعهما.ونشر شريف سلامة صورة تجمعه بزوجته داليا مصطفى عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، لينفي من خلالها كل ما تردد حول هذا الأمر.وعلق على الصورة بكلمات رومانسية وكتب: "أغلى ما في حياتي والحب كله.. الحبيبة والزوجة والأم والصديقة العمر كله.. كل حاجة في حياتي عمري ما اتمنيت اكتر من كده #بحبك العمر كله".