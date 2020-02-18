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الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

فحص 341 ألف طفل بمبادرة الاكتشاف المبكر لضعف السمع لحديثي الولادة

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 01:49 م
الدكتورة هالة زايد،
الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إجراء المسح السمعي لـ341 ألفًا و577 طفل حديث الولادة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وذلك منذ انطلاق المبادرة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المبادرة انطلقت من خلال 1364 وحدة ومكتبا صحيا في جميع محافظات الجمهورية لإجراء فحوصات الكشف السمعي للأطفال بدايةً من يوم الولادة وحتى 28 يومًا.

وأضاف أنه تم تحويل 3533 طفلًا لإعادة التقييم، حيث يعاد تقييم الطفل الذي يُكتشف أن حالته غير طبيعية من خلال إجراء اختبار تأكيدي وذلك بعد أسبوع من الفحص الأول في نفس الوحدة، مضيفًا أن الأطفال الذين يحتاجون إلى العلاج يتم تحويلهم إلى مراكز الإحالة في المحافظة لبدء العلاج الطبي أو تركيب سماعة أو تحويل الطفل لإجراء عملية زراعة القوقعة حسب حالته.

وأشار إلى أن عدم اجتياز الطفل الاختبار الثاني في أغلب الأحيان لا يعني الإصابة بضعف السمع ولكن يحتاج إلى فحوصات متقدمة في مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة، مؤكدًا أن الاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج.

وذكر أنه تم تحديث شهادة الميلاد وإدراج خانة الفحص السمعي بها، ويتم التسجيل من خلال قاعدة بيانات المواليد وملف التطعيمات، وذلك بهدف إنشاء ملف كامل للطفل يضمن الإلمام بحالته الصحية والتأكد من سلامته.

وأكد مجاهد أن الوزارة تستقبل استفسارت المواطنين بخصوص المبادرة على نفس الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية وهو 15335.

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