ضبط 13 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة في الوايلي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة،اليوم الثلاثاء، من ضبط 13 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص في الوايلي.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده تمكن ضباط إدارة مباحث التموین، من ضبط مسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية؛ لإدارته الشركة بدون ترخیص وحیازته على كمیات كبیرة من المستلزمات الطبیة مجھولة المصدر وغیر مصحوبة بأیة مستندات تدل على مصدرھا بقصد طرحھا بالأسواق لتحقیق أرباح غیر مشروعة.وبتفتيش الشركة، عثر بداخلها على 13 ألفا و370 قطعة مستلزمات طبية، وجمیعھا مجھولة المصدر وغیر مصحوبة بأیة مستندات تدل على مصدرھا.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، والعرض على النيابة للتحقيق.