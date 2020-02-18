رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة زياد العليمي في بث أخبار كاذبة لـ25 فبراير

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 01:44 م
محكمة
محكمة
نجلاء رفاعي
طباعة
أجلت محكمة جنح المقطم برئاسة المستشار عمرو هريدي، اليوم الثلاثاء، محاكمة المحامي زياد العليمي بتهمة نشر أخبار وبيانات كاذبة إلى جلسة 25 فبراير المقبل؛ للاطلاع على المستندات.

وكانت نيابة المقطم، أحالت "العليمي" للجنح بتهمة نشر أخبار كاذبة عن الدولة خلال حوار أدلى به لقناة "بي بي سي" البريطانية.

يذكر أن زياد العليمي محبوس احتياطيًا في قضية أخرى رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، المعروفة بـ"خلية الأمل"، ويواجه تهمًا بارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة- على نحو متعمد- عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

بعد تهديدها بالانتحار.. هاشتاج «أدعم منى فاروق» يتصدر «تويتر»

منذ أقل من ساعة

«البرنس» يتهم محمد رمضان بـ«اقتحام مطعمه»: «مش هسيب حقي.. وهقاضيه» (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

هانى شاكر يكشف حقيقة منع محمد رمضان من الغناء

منذ حوالي 17 ساعة

متحدث «الصحة» يكشف حقيقة ظهور حالة ثانية حاملة لـ«كورونا»

الصور

image description

صور من داخل مصنع 300 الحربي في أبو زعبل

image description

عبد الرحمن حسن.. احترف التصوير بكاميرا الموبايل (صور)

image description

طلاب إندونيسيون وماليزيون يجمعون المحار على شواطئ بورسعيد (صور)

image description

وفدان سياحيان من الأرجنتين وإسبانيا يزوران آثار المنيا (صور)

image description

استقبال الجماهير للزمالك بعد الفوز بكاس السوبر الأفريقي

الأكثر قراءة

«البرنس» يتهم محمد رمضان بـ«اقتحام مطعمه»: «مش هسيب حقي.. وهقاضيه» (فيديو)

إصابة سائح صيني بإعياء على قطار بأسوان.. ونقله لـ«الحميات»

بعد تهديدها بالانتحار.. هاشتاج «أدعم منى فاروق» يتصدر «تويتر»

موعد مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد والقنوات الناقلة

إنفوجراف

image description

المهرجانات في المحكمة (إنفوجراف)

image description

طرق حماية مقدمى الرعاية الصحية لمصابى «كورونا» (إنفوجراف)

image description

ضمانات حماية نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

إرشادات المرور في حالة عدم استقرار الأحوال الجوية (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

تحتوي على السكر.. الجانب السلبي لعصائر الخضروات

قلة ساعات نوم المرأة تزيد من تناولها للسكريات

استغلال فيروس «الحمى القلاعية» لعلاج سرطان البنكرياس

بدلة ذكية لتتبع التطور العصبي للرضع

منوعات

«تيك توك» تؤكد التزامها واهتمامها بسلامة وأمن مستخدميها

انقراض الكوالا بسبب حرائق الغابات في أستراليا

اليابان تختبر عقارًا لفيروس «الإيدز» لعلاج «كورونا»

الاستعلام عن نتيجة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020 برقم الجلوس

مقالات الرأي
ماجد حبته
صفعات سورية جديدة لأردوغان
لينا مظلوم
مصير تركيا فى قبضة الميليشيات «الأردوغانية»
سيد عبدالقادر
مزايدة جديدة على الأقصى
مؤمن المحمدي
ابن أبى السرح
المزيد

الثقافة

بـ17 فنانًا تشكيليًا.. ترجمة بصرية لرواية «الشمندر» مع خالد الخميسي

الخميس.. الأوبرا تنظم معرض فنون تشكيلية بجامعة عين شمس

«اللغز الأنثوي» على مائدة نادي كتاب هُن.. 26 فبراير

الثلاثاء.. «عن العشاق سألونى» فى صالون مصر المبدعة