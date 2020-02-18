قاتل الطفل بالجيزة: خنقته لأسرق الـ«توك توك»

نجح ضباط قطاع الأمن العام، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في القبض على سائق أقدم على قتل طفل يقود "توك توك"؛ لسرقة مركبته وحاول إشعال النيران بالتوك توك فى الجيزة.تلقى مركز البدرشين بلاغًا من سائق يفيد بخروج نجله سائق "توك توك"، 14 سنة، للعمل، ولدى تأخره خرج وأهله للبحث عنه فعثر على "التوك توك" قيادة نجله بعد كوبري المزاريق حال قيام سائق بتقطيع المشمع الخاص بسقف التوك توك ومحاولة إضرام النيران به.وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، بمشاركة ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وقيامه بخنق المجني عليه حتى فارق الحياة وألقى بجثمانه قبل كوبرى المزاريق، بقصد السرقة، وعلل قيامه بإضرام النيران بالتوك توك لإخفاء معالمه نظرًا لكون المجني عليه من أهل بلدته.و بإرشاده، تم العثور على جثمان المجني عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.