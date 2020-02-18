أردوغان يصدر مذكرات باعتقال 695 تركيًا

أصدر الادعاء العام التركي مذكرات اعتقال بحق 695 شخصًا للاشتباه في صلتهم برجل الدين المعارض والمقيم في الولايات المتحدة الأمريكية فتح الله جولن، والذي تزعم أنقرة أنه وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016.ونقلت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية عن وسائل إعلام تركية قولها اليوم الثلاثاء، إن الادعاء العام أصدر مذكرات اعتقال بحق 467 شخصًا للاشتباه في قيامهم بالتلاعب في اختبارات تابعة لجهاز الشرطة في عام 2009، كما أصدر مذكرات اعتقال بحق 157 عسكريًا منهم 101 شخص لايزالون في الخدمة بالإضافة إلى 71 موظفًا بوزارة العدل.وألقت الحكومة التركية القبض على حوالي 77 ألف شخص وفصلت حوالي 130 ألف آخرين بينهم أفراد عسكريون من وظائفهم الحكومية ؛ وذلك في إطار حملتها المتواصلة التي تشنها على شبكة رجل الدين المعارض فتح الله جولن منذ محاولة الانقلاب في عام 2016.