مساعد شرطة كاد يفقد حياته لإنقاذ سيدة من السرقة

تصدى أحد أفراد الشرطة لإثنين من اللصوص عقب سرقتهما لإحدى السيدات، فى موقف بطولي وشجاع، وكاد مساعد الشرطة أن يفقد حياته لتأدية واجب عملهوتبين أنه حال سير إحدى السيدات بالطريق العام دائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة، خطف شخصان يستقلان مركبة "توك توك" هاتفها المحمول ولاذا بالفرار فاستغاثت بالمارة.وعلى الفور قام مساعد الشرطة رضا سيد إبراهيم موسى، من قوة مديرية أمن القاهرة والمعين خدمة بذات المنطقة بالتصدى لمركبة "التوك توك" لاستيقافها وضبط مستقليها، فقام قائد المركبة بصدمه محاولًا الفرار مما أسفر عن إصابة مساعد الشرطة بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.وتمكن فردى شرطة من قوة مباحث قسم شرطة البساتين، والمعينين بخدمة الطوف الأمنى بطريق "الأوتوستراد" بدائرة القسم من ضبط عاطلين وبحوزتهما الهاتف المحمول المستولى عليه.بمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة وصدمهما لمساعد الشرطة خشية ضبطهما، وبسؤال المجنى عليها إتهمتهما بسرقتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.