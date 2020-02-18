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الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«نقل النواب» تتفقد أعمال إنشاء الطريق الإقليمي الشرقي بأسوان

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 01:37 م
الطريق الإقليمي الشرقي
الطريق الإقليمي الشرقي بأسوان
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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تفقدت لجنة النقل بمجلس النواب، برئاسة هشام عبدالواحد، منذ قليل، أعمال إنشاء الطريق الإقليمي الشرقي بطول ٢٣ كيلومترًا بمحافظة أسوان، واقترح النواب أن يكون هذا الطريق نواة لمحور جديد لربط أسوان بطريق أسيوط الشرقي، لاستيعاب نقل منتجات المناجم والمحاجر المنتشرة في الجانب الشرقي من المحافظة.

وأشار هشام عبدالواحد، رئيس اللجنة، إلى أن عمل هذا المحور سيساعد في تقليل الوقت لنقل المواد الخام إلى مناطق شق الثعبان أو التصدير عن طريق البحر الأحمر، مشددًا على ضرورة توسعة الطريق لتنفيذ الرؤية الجديدة، والتي سوف تعمل اللجنة على وضعها أمام الحكومة لكي تبادر بعمل الدراسات الفنية والاقتصادية لهذا المشروع في ظل الفكر الجديد في إنشاء الطرق في محافظة أسوان.

وفيما يتعلق بمحور خزان السد، شدد نواب لجنة النقل بالبرلمان بضرورة الالتزام بالجدول الزمني للانتهاء منه في الموعد المحدد، نظرًا لما يمثله من أهمية كبيرة، في تخفيف الضغط على جسم السد القديم للمحافظة عليه.

وأثناء تفقد اللجنة للطريق الصحراوي الغربي، وخاصة في المنطقة التي وقع فيها الحادث الأخير وشهد إزهاقًا لأرواح بريئة، وشدد النائب هشام عبدالواحد، على أهمية تضافر كل الجهود لوضع حلول جذرية للحمولات الزائدة التي تحقق أضرارًا جسيمة للطرق البرية تتسبب فى وقوع الحوادث وتحمل خزانة الدولة أعباءً إضافية.

وأشار عبدالواحد إلى أن الحمولات الزائدة تمثل سببًا رئيسيًا من أسباب حوادث الطرق، وآخرها الحادث المؤلم الذي وقع على هذا الطريق.

وفي هذا الصدد، طالب وحيد قرقر، عضو لجنة النقل بالبرلمان، بضرورة تعظيم الاستفادة من النقل النهري والنقل بواسطة السكة الحديد لتخفيف الأحمال على الطرق البرية لمنع تهالكها.

وفي أثناء تفقد اللجنة للطريق الصحراوي الغربي بأسوان، اطلعت اللجنة على ما تم تنفيذه من مشروعات لربط محور كلابشة بالطريق الصحراوي، حيث تم التأكيد على نهو المشروع في 30 يونيو 2020.

وشدد نواب اللجنة، على ضرورة الإسراع في الانتهاء من الدراسات الخاصة بعمل ازدواج المسافة التي شهدت العديد من حوادث الطرق في المنطقة من الكيلو 16 حتى الكيلو 42 بالطريق الصحراوي الغربي، مع توفير التمويل اللازم لنهو المشروع في أسرع وقت.
«نقل النواب» تتفقد أعمال إنشاء الطريق الإقليمي الشرقي بأسوان
«نقل النواب» تتفقد أعمال إنشاء الطريق الإقليمي الشرقي بأسوان
«نقل النواب» تتفقد أعمال إنشاء الطريق الإقليمي الشرقي بأسوان
«نقل النواب» تتفقد أعمال إنشاء الطريق الإقليمي الشرقي بأسوان

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