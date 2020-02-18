فردينادز: تواجد 20 جامعة مصرية بالتصنيف البريطاني إنجاز كبير

قال أويشن فردينادز المدير الإقليمي للتصنيف البريطاني "كيو إس" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إنه سعيد بحضور معرض التعليم العالي (إيديوجيت 2020) في نسخته السادسة بالقاهرة، موجها الشكر للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي على دوره ومجهوداته في دعم تصنيف الجامعات.وأضاف خلال معرض التعليم الدولي (إيديوجيت 2020) في نسخته السادسة بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، أن التعليم هو أحد الأدوات في مصر للارتقاء بالاقتصاد ومواجهة التحديات لتحقيق الرؤية العالمية المستدامة 2030.وأكد أن هناك 20 جامعة مصرية دخلت التصنيف البريطاني وهو انجاز كبير حققته مصر، مشيدا بتنظيم هذا المعرض للارتقاء ومناقشة قضايا، معبرا عن تقديره لمصر ودورها الريادي والتعليمي.