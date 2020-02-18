مصر للطيران تسير 111 رحلة جوية بمطار القاهرة اليوم

تُسير شركة مصر للطيران للخطوط الجوية والإقليمية والداخلية بمطار القاهرة الدولي، طوال اليوم الثلاثاء، 111 رحلة جوية داخلية وتجارية ودولية إلى مختلف المدن والعواصم العربية والإفريقية والعالمية؛ لنقل ما يقرب من 12 ألف راكب من مختلف الجنسيات.ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني، بقيادة الوزير محمد منار عنبة، على زيادة وتنشيط الحركة السياحية المصرية، استغلالًا لحالة الاستقرار التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية.وتشهد معظم رحلات طائرات مصر للطيران خلال الآونة الأخيرة، كثافة ركابية هائلة لحرص آلاف المسافرين من مختلف الجنسيات على ارتياد طائرات الشركة الوطنية للطيران؛ نظرًا للخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة للوفود الركابية والسياحية بمرحلتي السفر والوصول.