رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غدًا.. الصحة العالمية تعلن أحدث تطورات فيروس كورونا المستجد

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 01:30 م
كورونا
كورونا
فاتن خديوى - سارة سعودى
طباعة
يعقد المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية غدًا، مؤتمرًا صحفيًا حول أحدث تطورات فاشية فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، لعرض أحدث تطورات الفيروس.

سيتضمن المؤتمر الصحفي تحديثًا عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي يقدمه الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وكيف تساعد منظمة الصحة العالمية البلدان على التأهب والاستجابة: إطلاق إطار العمل الإقليمي للتأهب والاستجابة لفيروس كورونا (COVID-19) يقدمه الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، والتصدي للشائعات والخرافات المحيطة بالمرض.

يشارك فى المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتورة داليا سمهوري، مدير برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، الدكتور عبدالناصر أبوبكر، القائم بأعمال رئيس وحدة التأهب لمخاطر العدوى، والدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات، وحدة التأهب لمخاطر العدوى.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

بعد تهديدها بالانتحار.. هاشتاج «أدعم منى فاروق» يتصدر «تويتر»

منذ حوالي 18 ساعة

حمو بيكا: «حماقي بياخد أرباح أغنية بنت الجيران من شاكوش» (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

اقتصاد أردوغان منهار.. حالات الانتحار بتركيا تزداد

منذ أقل من ساعة

«البرنس» يتهم محمد رمضان بـ«اقتحام مطعمه»: «مش هسيب حقي.. وهقاضيه» (فيديو)

الصور

image description

صور من داخل مصنع 300 الحربي في أبو زعبل

image description

عبد الرحمن حسن.. احترف التصوير بكاميرا الموبايل (صور)

image description

طلاب إندونيسيون وماليزيون يجمعون المحار على شواطئ بورسعيد (صور)

image description

وفدان سياحيان من الأرجنتين وإسبانيا يزوران آثار المنيا (صور)

image description

استقبال الجماهير للزمالك بعد الفوز بكاس السوبر الأفريقي

الأكثر قراءة

«البرنس» يتهم محمد رمضان بـ«اقتحام مطعمه»: «مش هسيب حقي.. وهقاضيه» (فيديو)

إصابة سائح صيني بإعياء على قطار بأسوان.. ونقله لـ«الحميات»

بعد تهديدها بالانتحار.. هاشتاج «أدعم منى فاروق» يتصدر «تويتر»

موعد مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد والقنوات الناقلة

إنفوجراف

image description

المهرجانات في المحكمة (إنفوجراف)

image description

طرق حماية مقدمى الرعاية الصحية لمصابى «كورونا» (إنفوجراف)

image description

ضمانات حماية نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

إرشادات المرور في حالة عدم استقرار الأحوال الجوية (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

تحتوي على السكر.. الجانب السلبي لعصائر الخضروات

قلة ساعات نوم المرأة تزيد من تناولها للسكريات

استغلال فيروس «الحمى القلاعية» لعلاج سرطان البنكرياس

بدلة ذكية لتتبع التطور العصبي للرضع

منوعات

«تيك توك» تؤكد التزامها واهتمامها بسلامة وأمن مستخدميها

انقراض الكوالا بسبب حرائق الغابات في أستراليا

اليابان تختبر عقارًا لفيروس «الإيدز» لعلاج «كورونا»

الاستعلام عن نتيجة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020 برقم الجلوس

مقالات الرأي
ماجد حبته
صفعات سورية جديدة لأردوغان
لينا مظلوم
مصير تركيا فى قبضة الميليشيات «الأردوغانية»
سيد عبدالقادر
مزايدة جديدة على الأقصى
مؤمن المحمدي
ابن أبى السرح
المزيد

الثقافة

بـ17 فنانًا تشكيليًا.. ترجمة بصرية لرواية «الشمندر» مع خالد الخميسي

الخميس.. الأوبرا تنظم معرض فنون تشكيلية بجامعة عين شمس

«اللغز الأنثوي» على مائدة نادي كتاب هُن.. 26 فبراير

الثلاثاء.. «عن العشاق سألونى» فى صالون مصر المبدعة