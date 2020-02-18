غدًا.. الصحة العالمية تعلن أحدث تطورات فيروس كورونا المستجد

يعقد المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية غدًا، مؤتمرًا صحفيًا حول أحدث تطورات فاشية فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، لعرض أحدث تطورات الفيروس.سيتضمن المؤتمر الصحفي تحديثًا عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي يقدمه الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وكيف تساعد منظمة الصحة العالمية البلدان على التأهب والاستجابة: إطلاق إطار العمل الإقليمي للتأهب والاستجابة لفيروس كورونا (COVID-19) يقدمه الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، والتصدي للشائعات والخرافات المحيطة بالمرض.يشارك فى المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتورة داليا سمهوري، مدير برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، الدكتور عبدالناصر أبوبكر، القائم بأعمال رئيس وحدة التأهب لمخاطر العدوى، والدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات، وحدة التأهب لمخاطر العدوى.