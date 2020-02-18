«تيك توك» تؤكد التزامها واهتمامها بسلامة وأمن مستخدميها

تؤكد "تيك توك" على التزامها واهتمامها بسلامة وأمن مستخدميها كأولوية أساسية، وذلك وفقًا لمعايير السلامة والإرشادات التي حددتها المنصة وتسعى إلى تطبيقها من خلال عدم السماح بأي محتوى يشجع بأي شكل من الأشكال تحديات خطرة أو تلك التي قد تؤدي إلى حدوث أى إصابات.وتوضح "تيك توك" أنه يجري العمل على إزالة جميع المقاطع ذات المحتوى الذي لا يتماشى مع معايير السلامة والأمن.