تكريم موظف بجامعة بورسعيد أعاد 8 آلاف جنيه لصاحبها

كرمت نقابة العاملين بجامعة بورسعيد، برئاسة أحمد عبد الجليل، اليوم الثلاثاء، موظفا بإدارة الموارد البشرية، وذلك تقديرا لأمانته عقب إعادته مبلغ كبير من المال لأحد المواطنين.وكان أحمد حسن، الموظف بإدارة الموارد البشرية بجامعة بورسعيد، قد وجد حقيبة بها مبلغ من المال يبلغ 8000 جنيه، فاحتفظ بالمبلغ وظل يبحث عن صاحبه، حتى عثر عليه عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وأعاده إليه.وتقدم أعضاء نقابة العاملين في الجامعة، خلال تكريمهم لزميلهم، بالتحية والتقدير لموقفه كمثال للأمانة، ونموذج مشرف لجميع العاملين بالجامعات المصرية وأنه يجب السير على نهجه في تلك الظروف.