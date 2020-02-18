«مخاطر فيروس كورونا والطرق الوقاية» في ندوة بطب عين شمس

نظمت كلية الطب بجامعة عين شمس، بالتعاون مع قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بالكلية اليوم الثلاثاء،، ندوة للتوعية وكيفية الوقاية من فيروس كورونا، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس.حضر الندوة، الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب والدكتورة شهيرة سمير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بمدرج البنهاوى بالكلية، وحاضر بها نخبة من الأطباء من وحدة مكافحة العدوى، الدكتور على زكى والدكتورة وفاء خليل والدكتورة فاتن مصطفى الأساتذة بقسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة والدكتور عمر عبد العزيز ممثل من منظمة الصحة العالمية، حيث تم استعراض تاريخ نشأة الفيروس، وكيفية تطوره وسبل الوقاية منه.وأكد المتحدثون فى الندوة أن فيروس الكورونا هو أحد الفيروسات التي تسبب نزلات البرد الشائعة ومتلازمة سارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، حيث أُطلق على الفيروس الجديد مؤقتًا اسم "فيروس كورونا المستجد" (2019-nCoV).وتعكف منظمة الصحة العالمية على العمل مع السلطات الصينية والخبراء الدوليين منذ يوم إبلاغها بهذا الحدث، من أجل تعلم المزيد عن هذا الفيروس، وكيف يؤثر على المصابين به، وطرق معالجته وما يمكن للبلدان أن تفعل من أجل التصدى لانتشاره.ولأن هذا الفيروس ينحدر من فيروسات كورونا التي تسبب أمراضًا تنفسية عادةً، فقد أصدرت المنظمة نصائح للجمهور حول كيفية حماية أنفسهم ومن يحيطون بهم من الإصابة بالفيروس.حضر الندوة لفيف من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب بالكلية.