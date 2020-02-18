رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وكالة صينية تشيد بتأسيس مصر أول مدرسة لتعليم صناعة الحلي

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 01:25 م
مدرسة
مدرسة
هدير سند
طباعة
أشادت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» في تقرير إخبارى نشرته على موقعها اليوم الثلاثاء، بتأسيس مصر أول مدرسة لتعليم المشغولات الذهبية والمجوهرات، واصفة المشروع بأنه "يشعل الأمل من جديد في مجال التعليم الفني في البلاد".

ونشرت الوكالة صورا لمجموعة من الطلاب المصريين يتعلمون صنع الحلي والمجوهرات في مدرسة "إيجيبت جولد" بحي العبور، بالقرب من العاصمة القاهرة.

و"إيجيبت جولد" هي أول مدرسة متخصصة في صناعة المجوهرات والمشغولات الذهبية في مصر، تم إنشاءها في عام 2019 بموجب بروتوكول موقع بين وزارة التعليم ومجموعة إيجيبت جولد، المصمم الأكثر احتراما في مصر، وصانع وموزع الحلي والمشغولات الذهبية والساعات والألماس.




موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق من حسن شاكوش على قرار منعه من الغناء (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

محمد رمضان يحتفل بخطوبة شقيقته (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

إصابة سائح صيني بإعياء على قطار بأسوان.. ونقله لـ«الحميات»

منذ حوالي 16 ساعة

متحدث «الصحة» يكشف حقيقة ظهور حالة ثانية حاملة لـ«كورونا»

الصور

image description

صور من داخل مصنع 300 الحربي في أبو زعبل

image description

عبد الرحمن حسن.. احترف التصوير بكاميرا الموبايل (صور)

image description

طلاب إندونيسيون وماليزيون يجمعون المحار على شواطئ بورسعيد (صور)

image description

وفدان سياحيان من الأرجنتين وإسبانيا يزوران آثار المنيا (صور)

image description

استقبال الجماهير للزمالك بعد الفوز بكاس السوبر الأفريقي

الأكثر قراءة

«البرنس» يتهم محمد رمضان بـ«اقتحام مطعمه»: «مش هسيب حقي.. وهقاضيه» (فيديو)

إصابة سائح صيني بإعياء على قطار بأسوان.. ونقله لـ«الحميات»

بعد تهديدها بالانتحار.. هاشتاج «أدعم منى فاروق» يتصدر «تويتر»

موعد مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد والقنوات الناقلة

إنفوجراف

image description

المهرجانات في المحكمة (إنفوجراف)

image description

طرق حماية مقدمى الرعاية الصحية لمصابى «كورونا» (إنفوجراف)

image description

ضمانات حماية نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

إرشادات المرور في حالة عدم استقرار الأحوال الجوية (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

تحتوي على السكر.. الجانب السلبي لعصائر الخضروات

قلة ساعات نوم المرأة تزيد من تناولها للسكريات

استغلال فيروس «الحمى القلاعية» لعلاج سرطان البنكرياس

بدلة ذكية لتتبع التطور العصبي للرضع

منوعات

«تيك توك» تؤكد التزامها واهتمامها بسلامة وأمن مستخدميها

انقراض الكوالا بسبب حرائق الغابات في أستراليا

اليابان تختبر عقارًا لفيروس «الإيدز» لعلاج «كورونا»

الاستعلام عن نتيجة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020 برقم الجلوس

مقالات الرأي
ماجد حبته
صفعات سورية جديدة لأردوغان
لينا مظلوم
مصير تركيا فى قبضة الميليشيات «الأردوغانية»
سيد عبدالقادر
مزايدة جديدة على الأقصى
مؤمن المحمدي
ابن أبى السرح
المزيد

الثقافة

بـ17 فنانًا تشكيليًا.. ترجمة بصرية لرواية «الشمندر» مع خالد الخميسي

الخميس.. الأوبرا تنظم معرض فنون تشكيلية بجامعة عين شمس

«اللغز الأنثوي» على مائدة نادي كتاب هُن.. 26 فبراير

الثلاثاء.. «عن العشاق سألونى» فى صالون مصر المبدعة