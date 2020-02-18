وكالة صينية تشيد بتأسيس مصر أول مدرسة لتعليم صناعة الحلي

أشادت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» في تقرير إخبارى نشرته على موقعها اليوم الثلاثاء، بتأسيس مصر أول مدرسة لتعليم المشغولات الذهبية والمجوهرات، واصفة المشروع بأنه "يشعل الأمل من جديد في مجال التعليم الفني في البلاد".ونشرت الوكالة صورا لمجموعة من الطلاب المصريين يتعلمون صنع الحلي والمجوهرات في مدرسة "إيجيبت جولد" بحي العبور، بالقرب من العاصمة القاهرة.و"إيجيبت جولد" هي أول مدرسة متخصصة في صناعة المجوهرات والمشغولات الذهبية في مصر، تم إنشاءها في عام 2019 بموجب بروتوكول موقع بين وزارة التعليم ومجموعة إيجيبت جولد، المصمم الأكثر احتراما في مصر، وصانع وموزع الحلي والمشغولات الذهبية والساعات والألماس.