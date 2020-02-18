الصحة: إطلاق 59 قافلة مجانية بـ25 محافظة

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق 59 قافلة طبية مجانية شاملة كل التخصصات الطبية في الفترة من 17 إلى 29 فبراير الحالي.وتأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية، والمحرومة من الخدمات الطبية.وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المحافظات التي سيتم إطلاق القوافل بها، هي (الدقهلية، البحيرة، الوادي الجديد، المنيا، الجيزة، أسيوط، القليوبية، المنوفية، دمياط، الإسكندرية، مطروح، القاهرة، قنا، شمال سيناء، بني سويف، الإسماعيلية، أسوان، السويس، سوهاج، البحر الأحمر، الشرقية، كفر الشيخ، الفيوم، الغربية، جنوب سيناء).وأشار إلى أنه تم إطلاق 4 قوافل طبية يومي 17 و18 فبراير الحالي بمناطق الحفير مركز بلقاس بالدقهلية، وطرايمبا مركز دمنهور محافظة البحيرة، والأربعين 4 مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، وأولاد الشيخ مركز مغاغة محافظة المنيا، بالإضافة إلى إطلاق 4 قوافل طبية أخرى في مناطق منشأة كاسب مركز البدرشين محافظة الجيزة، التمساحية مركز القوصية محافظة أسيوط، ووداي ميعر وأبوحجاب مركز الطور محافظة جنوب سيناء، وقرنفيل مركز القناطر محافظة القليوبية، وذلك في يومي 18 و19 من الشهر الجاري.وأضاف أنه سيتم إطلاق 13 قافلة طبية يومي 19 و20 فبراير الحالي بمناطق طهواى مركز أشمون محافظة المنوفية، والرياض مركز كفر البطيخ محافظة دمياط، ومركز شباب محسن مركز المنتزه محافظة الإسكندرية، وبنجر 25 مركز حمام محافظة مطروح، وجدة مركز باريس محافظة الوادي الجديد، والأسمرات 1 مركز المقطم محافظة القاهرة، والبحري قامولا مركز نقادة محافظة قنا، والمساعيد مركز العريش محافظة شمال سيناء، وشنرا مركز الفشن محافظة بني سويف، ومركز شباب أبوسلطان بفايد محافظة الإسماعيلية، والمحاميد مركز إدفو شرق محافظة أسوان، ومركز شباب عيون موسى مركز حي الجناين محافظة السويس، وكوم غريب مركز طما محافظة سوهاج، بالإضافة إلى إطلاق 3 قوافل طبية أخرى في مناطق جزيرة الوراق الوراق محافظة الجيزة، ورأس حدربة وحلايب مركز حلايب محافظة البحر الأحمر، والنحاسين مركز فاقوس محافظة الشرقية، وذلك في يومي 20 و21 من الشهر الجاري.ومن جانبها، لفتت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام القوافل الطبية، إلى أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 21 و22 فبراير الحالي بمنطقتي الحارة مركز الواحات البحرية محافظة الجيزة، ووادي مندر مركز شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، بالإضافة إلى إطلاق 5 قوافل أخرى في مناطق إبطوا مركز دسوق محافظة كفر الشيخ، ووحدتي مرسي علم وحماطة وأبوغصون مركز مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وبرخيل مركز البلينا محافظة سوهاج، واللاهون محافظة الفيوم، وبلتان مركز طوخ محافظة القليوبية، وذلك في يومي 22 و23 من الشهر الجاري.وتابعت أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 23 و24 فبراير الحالي في منطقتي نجع العرب مركز دراو محافظة أسوان، ومركز طبي أبو صير حي المرج محافظة القاهرة، بالإضافة إلى 5 قوافل طبية في مناطق منشأة النصر مركز شربين محافظة الدقهلية، والدهب القبلية محافظة المنيا، والإنشاء مركز الرحمانية محافظة البحيرة، وأبوهريرة مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، ووحدتي النصر ك 85 وام الحويطات مركز سفاجا محافظة البحر الأحمر، وذلك في يومي 24 و25 من الشهر الجاري.ونوهت إلى أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 25 و26 فبراير الحالي في منطقتي كفر الرجالات مركز طوخ محافظة القليوبية، ووادي الشرفا 1 والشرفا2 مركز شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، بالإضافة إلى إطلاق 13 قافلة طبية في مناطق أولاد عمرو محافظة قنا، والنجيلة البحرية مركز النجيلة محافظة مطروح، وغيط النصارى محافظة دمياط، وبقسا مركز قويسنا محافظة المنوفية، وكفر الجزيرة مركز ناصر محافظة بني سويف، وأبوصير مركز برج العرب محافظة الإسكندرية، وعثمان بن عفان مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، والشبيكة مركز كوم امبو محافظة أسوان، والدناقلة مركز المنشأة محافظة سوهاج، والأسمرات 2 مركز المقطم محافظة القاهرة، ومركز شباب الخواطرة مركز حي الجناين محافظة السويس، ووحدتي الزعفرانة وعرب عايش مركز رأس غارب محافظة البحر الأحمر، ووحدة المنشية مركز القنطرة غرب محافظة الإسماعيلية، وذلك يومي 26 و27 فبراير الحالي.كما سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 27 و28 فبراير في منطقتي جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، وإبراهيم حسن مركز أولاد صقر محافظة الشرقية، وأخيرًا سيتم إطلاق 4 قوافل طبية في مناطق رأس حدربة وحلايب مركز حلايب محافظة البحر الأحمر، ومحلة روح مركز طنطا ثان محافظة الغربية، ووادي سبيتة وخريزة مركز شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، والكراما مركز أجا محافظة الدقهلية، وذلك في يومي 28 و29 من الشهر نفسه.