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الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط سيدة استولت على بطاقات دفع إلكترونى خاصة بمواطنين

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 12:24 م
ضبط سيدة
ضبط سيدة
مريم جبل - عمرو المزيدي
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نجح ضباط مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في ضبط سيدة استولت على بيانات بطاقتي دفع إلكتروني خاصتين بمواطنين وإجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.

تبلغ لمباحث الأموال العامة من سيدتين، يفيد باستخدام أحد الأشخاص بطاقتي الدفع الإلكتروني الخاصتين بهما فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى خارج وداخل البلاد بلغت قيمتها 40 ألف جنيه مصري دون علمهما.

بالفحص، تبين أن وراء تلك الوقائع إحدى السيدات استغلت طبيعة عملها بإحدى الصيدليات بمنطقة القاهرة الجديدة، وغافلت بعض العملاء المترددين على الصيدلية محل عملها وتمكنت من الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى "رقم البطاقة، الرقم التعريفي، تاريخ الصلاحية"، الخاصة بالعديد من العملاء من بينهن الشاكيتين.

وذلك من خلال تصوير بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بهاتفها المحمول واستخدامها عقب ذلك فى إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكترونى وشراء كميات من الملابس الجاهزة والأحذية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الوقائع، وتم بإرشادها ضبط مجموعة من المشتريات وكذا هاتف محمول بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من صور بطاقات الدفع الإلكترونى منسوب صدورها للعديد من البنوك الخاصة، بهدف استخدامها فى عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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