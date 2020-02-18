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الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس 4 متهمين بسرقة خزينة شركة في الإسكندرية

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 12:22 م
حبس
حبس
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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قررت نيابة المنتزه ثالث بالإسكندرية حبس 4 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بسرقة خزينة شركة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثالث المنتزة، يفيد بورود بلاغ بسرقة خزينة إحدى الشركات كائنة بدائرة القسم.

وبالمعاينة والفحص تبين وجود كسر باب الشركة، ووجود بعثرة بمكتب مدير الشركة، وسرقة الخزينة الحديدية وبداخلها مبلغ 39.274 جنيه، وبعض الأوراق والمفاتيح الخاصة بفرع آخر للشركة.

تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة، وهم أربعة أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية مسجلة.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم مبلغ 21.420 جنيه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقرر أحد المتهمين أنه لسابقة عمله بمحل مجاور لمقر الشركة محل البلاغ عقد العزم على سرقتها ليلا عقب انصراف العاملين بها، والاستيلاء على ما بها من مبالغ مالية.

وفى سبيل تنفيذ مخططه الإجرامى قام بالاتفاق مع باقى المتهمين، وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقوال المتهم أيدوها، وتم بإرشاد أحدهم ضبط الخزينة المستولى عليها بمسكنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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