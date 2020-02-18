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الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«دياب» يلتقي وفدًا من صندوق النقد الدولي

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 12:19 م
حسان دياب
حسان دياب
وكالات
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يلتقي رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، اليوم الثلاثاء، في بيروت وفدًا من صندوق النقد الدولي، بعدما طلب لبنان الذي بات على شفير انهيار اقتصادي مساعدة تقنية من هذه المؤسسة المالية.

ويواجه لبنان صعوبات اقتصادية خطيرة تفاقمت بعد بدء الاحتجاجات غير المسبوقة في أكتوبر، على الطبقة السياسية بأكملها المتهمة بالفساد وعدم الأهلية.

وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية، أن دياب سيلتقي بعد ظهر الثلاثاء، وفدًا من صندوق النقد الدولي، بدون أن تضيف أي تفاصيل.

وتعهد لبنان في 2018 بخفض عجزه العام والقيام بإصلاحات هيكلية مقابل وعود بمساعدات وهبات من الأسرة الدولية تبلغ 11.6 مليار دولار (10.6 مليار يورو).

ويعاني هذا البلد من دين يقارب الـ92 مليار دولار، أي أكبر بـ150% من إجمالي الناتج الداخلي.

وينبغي أن تسدد الدولة في مارس 1.2 مليار دولار من سندات يوروبوند مستحقة.

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