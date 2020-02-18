رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الزراعة: مشروع لتجفيف الطماطم بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمى

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 12:19 م
تجفيف الطماطم
تجفيف الطماطم
عبدالناصرمحمد
طباعة
تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم، تقريرا من الدكتور علي حزين رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بالوزارة، حول مشروع تجفيف الطماطم بالأقصر.

وقال القصير إن المشروع يأتي في إطار سعى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إلى تعزيز سلاسل القيمة للحاصلات البستانية لتعظيم العائد الاقتصادي بما يخدم صغار الحائزين فى المناطق الجغرافية الأولى بالرعاية فى صعيد مصر، تماشيًا مع خطة الدولة فى توفير فرص عمل المجتمعات الريفية مع التركيز على السيدات حيث أنشأ الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة من خلال مشروع التغيرات المناخية وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى سبعة مناشر شمسية لتجفيف الطماطم لإنتاج طماطم مجففة لتصديرها للأسواق الأوروبية.

ومن ناحيته قال حزين، إن محافظات الصعيد تمتاز بإنتاج الطماطم المجففة شمسيا في فصل الشتاء وقد تم تجهيز المناشر بالمعدات اللازمة وكذلك تدريب السيدات والفتيات بالإضافة إلى ربط المنتجين بالأسواق العالمية وتذليل العقبات التسويقية.

وأضاف أن هذه الجهود تأتي ضمن التعاون الوثيق بين المشروع والجمعيات الشريكة فى صعيد مصر والتى لها الدور الرئيسى فى إدارة وتشغيل الوحدات المذكورة، حيث ساهمت هذه الوحدات فى زيادة قيمة الطماطم المنتجة بنسبة 100% بالإضافة إلى توفير 200 فرصة عمل فى الموسم للسيدات الريفيات فى صعيد مصر.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

رسميًا.. إيقاف مطرب المهرجانات عمر كمال عن الغناء

منذ يوم

بعد منع محمد رمضان.. الطيار الموقوف: بداية هتنضف الدنيا

منذ ساعتين و 51 دقيقة

إصابة سائح صيني بإعياء على قطار بأسوان.. ونقله لـ«الحميات»

منذ حوالي 5 ساعات

وفاة مدير مستشفى «ووهان» الصينية بسبب «كورونا»

الصور

image description

صور من داخل مصنع 300 الحربي في أبو زعبل

image description

عبد الرحمن حسن.. احترف التصوير بكاميرا الموبايل (صور)

image description

طلاب إندونيسيون وماليزيون يجمعون المحار على شواطئ بورسعيد (صور)

image description

وفدان سياحيان من الأرجنتين وإسبانيا يزوران آثار المنيا (صور)

image description

استقبال الجماهير للزمالك بعد الفوز بكاس السوبر الأفريقي

الأكثر قراءة

إصابة سائح صيني بإعياء على قطار بأسوان.. ونقله لـ«الحميات»

موعد مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد والقنوات الناقلة

هانى شاكر يكشف حقيقة منع محمد رمضان من الغناء

حمو بيكا: «حماقي بياخد أرباح أغنية بنت الجيران من شاكوش» (فيديو)

إنفوجراف

image description

المهرجانات في المحكمة (إنفوجراف)

image description

طرق حماية مقدمى الرعاية الصحية لمصابى «كورونا» (إنفوجراف)

image description

ضمانات حماية نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

إرشادات المرور في حالة عدم استقرار الأحوال الجوية (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

تحتوي على السكر.. الجانب السلبي لعصائر الخضروات

قلة ساعات نوم المرأة تزيد من تناولها للسكريات

استغلال فيروس «الحمى القلاعية» لعلاج سرطان البنكرياس

بدلة ذكية لتتبع التطور العصبي للرضع

منوعات

انقراض الكوالا بسبب حرائق الغابات في أستراليا

اليابان تختبر عقارًا لفيروس «الإيدز» لعلاج «كورونا»

الاستعلام عن نتيجة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020 برقم الجلوس

15 مليون أسترالي تأثروا بحرائق الغابات

مقالات الرأي
ماجد حبته
صفعات سورية جديدة لأردوغان
لينا مظلوم
مصير تركيا فى قبضة الميليشيات «الأردوغانية»
سيد عبدالقادر
مزايدة جديدة على الأقصى
مؤمن المحمدي
ابن أبى السرح
المزيد

الثقافة

الثلاثاء.. «عن العشاق سألونى» فى صالون مصر المبدعة

محمد الباز يشارك في مناقشة ديوان «ما أنا فيه».. الخميس

«المعتكف الكتابي» يناقش أساسيات الكتابة الروائية.. 19 مارس

انطلاق المرحلة الثانية من مهرجان نوادي المسرح بالإسكندرية