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الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ندوة علمية عن «تعقيم المناظير» بمستشفى جامعة طنطا

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 12:18 م
مستشفى جامعة طنطا
مستشفى جامعة طنطا
الغربية- شريف عبد الغنى - حسام فوزى جبر
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أعلنت الدكتورة سحر هزاع، وكيل كلية الطب بجامعة طنطا، عن تنظيم ندوة علمية حول "غسيل الأيدي وتعقيم المناظير" بالمستشفى التعليمي العالمي، بالتعاون مع إدارة مكافحة العدوى وقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، والمستشفيات الجامعية.

وأوضح الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن مكافحة العدوى مسئولية مشتركة، حيث تسعى إدارة مكافحة العدوى بمستشفيات طنطا الجامعية دائما إلى تقديم الخبرة والتثقيف والدعم لمساعدة العاملين على الاستمرار في المحافظة على تطبيق المعايير الصحية وتقليل مخاطر العدوى وسلامتهم وأمان المريض.

وقال الدكتور محمود سليم، إن الندوة تهدف إلى تثقيف المشاركين بالمعارف الأساسية للحفاظ على صحتهم وصحة المرضى والمجتمع مع الحد من انتشار العدوى بالمستشفيات، من خلال معرفة الأسس الحديثة لمكافحة العدوى والتعقيم للأدوات الطبية والمعدات التي يتم استخدامها.

وذكرت الدكتورة أماني أبوالعينين، مدير إدارة مكافحة العدوى بالمستشفيات الجامعية، أهمية الندوة في إلقاء الضوء على أهمية الحفاظ على النظافة وغسل اليدين بطريقة علمية صحيحة في سبيل تجنب ومكافحة العدوى، باعتبارها أفضل وسيلة لمنع انتشار الجراثيم التى تتواجد فى كل شىء حولنا.

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