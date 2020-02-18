غدًا.. إطلاق أتوبيس التوعية بـ«التأمين الصحى» في دهب

أعلنت منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد إطلاق «أتوبيس التأمين الصحي الشامل»، غدًا الأربعاء، في مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، ضمن فعاليات حملة التوعية الميدانية لتسجيل المواطنين بالمنظومة، على أن تستمر فعالياتها حتى بعد غدًا الخميس.وقال الدكتور أحمد السبكي، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، ومساعد وزير الصحة لشؤون الرقابة والمتابعة، إن حملات توعية ميدانية أطلقت في محافظة جنوب سيناء، من خلال مبادرتي «سجل في مكانك» و«سجل واطمن»، بتوجيهات من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وتمهيدًا لتفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة، والمقرر تطبيقها تجريبيًا مارس المقبل.وأوضح أن الحملات في محافظة جنوب سيناء أعدت لتتناسب مع الطبيعة الاجتماعية والجغرافية للمحافظة.