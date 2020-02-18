شيخ الطريقة العزمية: الصوفية حاربت «المهرجانات» بالإنشاد

قال الدكتور علاء أبوالعزائم، شيخ الطريقة العزمية، وعضو المجلس الأعلى للصوفية، إن الطرق الصوفية حاربت أغانى المهرجانات من خلال الإنشاد والتواشيح والأوراد الصوفية، وذلك بعد انتشار هذه الأغاني فى المجتمع المصرى بصورة كبيرة، وكانت هناك خطورة على شباب الطرق الصوفية من هذه الأغانى، ولكن تم إحباط ذلك، وشباب الصوفية موجودون فى المجتمع مثلهم مثل أى أحد آخر ومعرضون لما يتعرض له الآخرون.وتابع "أبوالعزائم" فى تصريحات لـ"الدستور" أن الشباب المصرى معرض لكارثة أخلاقية كبرى بسبب هذه الأغانى المنفلتة، وذلك لأن هؤلاء المغنيين استطاعوا الوصول للشباب أكثر من رجال الدين، فأصبحوا هم قادة الرأى الذين يوجهونهم، ولذلك يجب على الدولة أن تمنع هذا الفن الهابط من المجتمع المصرى، خاصة أن هذا النوع يدمر المجتمع بأكمله، والطرق الصوفية منذ نشأتها قامت بتدشين "فن السماع والإنشاد" لمواجهة مثل هذه الظواهر السيئة.