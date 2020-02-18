الثلاثاء.. «عن العشاق سألونى» فى صالون مصر المبدعة

يعقد صالون مصر المبدعة، لقاءه الشهرى، بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، تحت عنوان «عن العشاق سألونى»، في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء 25 فبراير الجاري، على المسرح الصغير بدار الأوبرا.يشارك في اللقاء الفنانة سميرة عبدالعزيز، ويديرها الكاتب والشاعر محمد أحمد بهجت، مدير ومؤسس الصالون، وتتخلل الصالون باقة من الفقرات الغنائية المتنوعة للمطربة أنغام مصطفى، والمطرب أحمد الوزيري.كما يتضمن برنامج الصالون، مختارات من أجمل قصائد الحب في العصر الحديث للشعراء "إبراهيم ناجي وكامل الشناوى ونزار قبانى وصلاح جاهين وفاروق شوشة وأمين حداد وجمال بخيت ومحمد بهجت"، بالإضافة إلى أجمل أغانى الدويتو الشهيرة فى السينما المصرية.