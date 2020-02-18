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الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

تجربة واعظات الأوقاف تحظى بتقدير مندوبى الدول بالأمم المتحدة

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 12:02 م
محمد مختار جمعة
محمد مختار جمعة
أميرة العناني
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عرض الدكتور محمد مختار جمعة مبروك، وزير الأوقاف، تجربة عمل واعظات الأوقاف، وفكرة عمل الواعظات والراهبات والمربيات معًا ومن خلال التنسيق مع المجلس القومي للمرأة، في العديد من القضايا الوطنية والتوعوية المشتركة، لا سيما ما يتصل بتعزيز روح التسامح الديني والانتماء الوطني، وذلك خلال لقاء دولي بمقر الأمم المتحدة بجنيف.

وأثار عرض هذه التجربة الفريدة إعجاب وتقدير جميع المشاركين، متمنين نقلها وغيرها من التجارب المصرية في تعزيز التسامح بين الأديان واحترام آدمية الإنسان لإنسانيته وآدميته، دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو العرق، التي عرضها معالي وزير الأوقاف إلى مختلف دول العالم باعتبارها تجربة رائدة ومتميزة.

وحضر اللقاء الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، ونيافة المطران لوقا، مطران سويسرا وجنوب فرنسا وممثل الفاتيكان، وممثل مجلس الكنائس العالمي، وسعادة السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، والسفير على السماك، سفير جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة بجنيف.

كما حضر اللقاء سفراء ومندوبو المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة السودان، ودولة موريتانيا، ودولة الجزائر، ودولة العراق، وسلطنة عمان، ودول الصين، والبرازيل، وبيلاروسيا، وكولومبيا، وأذربيجان، وكوبا، وقبرص، وجنوب أفريقيا، وعدد كبير من المندوبين المعتمدين بالأمم المتحدة، وممثلو العديد من المنظمات الدولية بجنيف، وعدد كبير من ممثلي البرلمان الدولي، والشخصيات الدينية بسويسرا.

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