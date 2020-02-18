وزيرة التضامن تبحث مشكلات ذوى الإعاقة

والأزهر الشريف

التقى الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بالدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الأسبوع الماضي، وتضمن اللقاء ورقة عمل لسرد المشكلات الرئيسية التي يعانى منها ذوو الإعاقة في تطبيق القانون؛ ومقترحًا من النائب محمد فؤاد لتذليل عقبات تطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018.وقال الدكتور محمد فؤاد، إن ذوى الإعاقة أصحاب البطاقات المتكاملة لديهم الكثير من الخدمات طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018، منها ما هو مرتبط بوزارات الصحة والسكان، والتربية والتعليم، والتعليم العالى، والتضامن الاجتماعى، والدفاع، والداخلية، والعدل، والنقل والمواصلات، والمالية، والإسكان، والقوى العاملة، والشباب والرياضة،وأشار إلى أن عقبات تطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة تتلخص في عدم وضوح آلية استلام واستخراج البطاقة، وعدم تطبيق الكشف الطبى الجديد، وامتناع الوزارات عن تقديم الحقوق المنصوص عليها في القانون كتطبيق نظام الإعفاءات الجمركية- الدمج التعليمي والمجتمعى، على سبيل المثال لا الحصر، بالإضافة إلى ضبابية كافة الإجراءات وفقا للقانون الجديد.وأشار فؤاد، إلى أنه قام بعرض عدد من المقترحات على الدكتورة نيفين القباج، من شأنها تذليل هذه العقبات للتخفيف عن كاهل أصحاب الهمم وتوفير حياة أفضل لهم ودعم قدراتهم وإمكانياتهم وتأمين حياة كريمة وعيش يسير لهم.وأضاف أن هذه المقترحات تتلخص في نشر كتاب دورى معلن للجمهور يوضح كافة الإجراءات الإدارية للحصول على كل حق منصوص عليه في القانون "إعفاء جمركى سيارات وأجهزة خاصة- جمع معاش- وحدات سكنية- أراضى- توظيف 5%- وخلافه من حقوق"، أن يتم إصدار بيان يوضح الطرق التى يحصل بها أصحاب الهمم على الكارنيه الشامل الجديد أول مرة ومقيد مسبقا، وعمل لجنة خاصة لتلقى شكاوى تطبيق تلك الحقوق أو الحصول عليها.