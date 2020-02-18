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الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«اتش سي» تتوقع تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة الخميس المقبل

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 12:00 م
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
اكرم عمران- راندا التوني
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قال تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، إن الضغوط التضخمية مازالت في إطار التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند قيمة 9% (± 3%) للربع الرابع من 2020، رغم زيادة التضخم يناير الماضي، متوقعا أن يحقق التضخم متوسط 5.6% على مدار الأربع شهور القادمة (فبراير- مايو)، قبل أن يقفز لـ8.9% في فترة (يونيه-ديسمبر) بسبب الظروف الموسمية والتأثير السلبي لسنة الأساس.

وأضاف التقرير، أن بعض المؤشرات الاقتصادية تشير لنشاط اقتصادي أدنى من المستوى الأمثل مع ارتفاع معدل البطالة إلى 8% في الربع الرابع من 2019 من
7.8% في الربع السابق، لذلك إلى جانب مؤشر مدراء المشتريات عند 46 في يناير وهو الأقل منذ سنتين، ما يشير إلى انكماش اقتصادي، فيما يبدو أن ترقب خفض أكثر لسعر الفائدة يحجم من إقراض القطاع الخاص، من وجهة نظر "إتش سي، بالإضافة إلى الحاجة لسياسات أكثر لدعم نمو نشاط القطاع الخاص.

وقالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة إتش سي: "بالرغم من ذلك، نحن نتوقع أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المزمع عقده الخميس 20 فبراير قبل استئنافه لسياسة التيسير النقدي أبريل المقبل، يقوم توقعنا على أولا انخفاض الاحتياطي غير الرسمي من العملة الأجنبية إلى 4.41 مليار دولار أمريكي يناير من 7.57 مليار دولار أمريكي في ديسمبر، في أقل مستوياته منذ سنتين عندما حقق 5.2 مليار دولار أمريكي يناير
2019، مرجعة الأسباب لسداد الديون الخارجية وليس لتخارج الأجانب من أذون وسندات الخزانة الحكومية، بما أن الحكومة قد أعلنت أن
أرصدة الأجانب من أذون وسندات الخزانة المصرية ازدادت إلى 24 مليار دولار في يناير من 22 مليار دولار أمريكي في الشهر السابق، وثانيا، الحفاظ على جاذبية مصر في التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار (Carry Trade)".

وأضافت: "نتوقع استمرار جاذبية التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار (CarrTrade) في مصر، كون معدل الفائدة الحقيقي يظل أعلى من الدول الناشئة الأخرى مثل تركيا، فنحن نتوقع أن يحقق معدل الفائدة الحقيقي في مصر الـ 12 شهر القادمة 3.59%، باحتساب معدل أذون الخزانة للـ 12 شهر عند 14.11% ومعدل التضخم وفقا لتوقعاتنا عند 7.7% في 2020 و15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة عليى المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين، مقارنة بمعدل فائدة حقيقي سلبي في تركيا نقدر قيمته عند 0.92%، بحساب معدل أذون الخزانة للـ 14 شهر الأخيرة عند 10.28 %، وتضخم متوقع قيمته 11.2% وفقا لمتوسّط توقّعات الاقتصاديين ببلومبرج وأخذا في الاعتبار إعفاء حاملي أذون الخزانة التركية من الضرائب، ما يؤدي إلى فرق إيجابي في معدل الفائدة قيمته 4.51% لصالح مصر، وتتميز مصر وتركيا بنفس حجم المخاطرة تقريبا كما هو واضح من معدل (مبادلة مخاطر الائتمان) للخمس سنوات عند 267 لمصر مقارنة بـ 265 لتركيا".

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قد قررت الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع 16 يناير 2020، بعد أن كانت قد خفضت سعر
الفائدة 150، 100، 100 نقطة أساس في أغسطس وسبتمبر ونوفمبر بالترتيب، وتصاعد التضخم في مصر ليصل إلى 7.2% في يناير من 7.1% في الشهر السابق مع زيادة التضخم الشهري بنسبة 0.7% مقارنة بانخفاض بنسبة 0.2 في ديسمبر وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

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