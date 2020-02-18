بعد تهديدها بالانتحار.. هاشتاج «أدعم منى فاروق» يتصدر «تويتر»

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، هاشتاج تحت عنوان «أدعم منى فاروق»، بعدما عادت للظهور مرة أخرى، لكنها تهدد بالانتحار، ببث فيديو لايف أمس، عبر صفحتها الشخصية على إنستجرام، تكشف من خلاله أنها تفكر فى الانتحار بعدما كشفت عن المعاناة التى تعيشها بعد واقعتها الأخيرة مع المخرج خالد يوسف.وقال أحد المغردين:" لا يوجد على وجه الأرض من المليارات من هو بلا أخطاء، وإن اختلفت درجاتها وأسبابها وأوقاتها- وخير الخطائين التوابون.. لا بد أن ندعم منى فاروق وعليها النظر للأمام وتنتبه أن كل ما يلمع ليس ذهب ولا نفيس - فالصفيح أكثر المعادن لمعانًا".وغرد آخر: "أدعم منى فاروق ليس لأنى موافق على الخطيئة أو الفجور معاذ الله ولكن ارحموا فتاة كانت فى المراهقة غاوها شيطان وغرر بها بشهرته وهى فى لحظة ضعف فعلت ما فعلت ارحموها يرحمكم الله والله لو المجتمع رفضها هتسقط فى طريق الانحراف والرزيلة لأن دول اللى هيحتوها لا تغلقوا رحمة الله فى وجهها".