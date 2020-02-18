إخلاء مدرسة ابتدائي من الطلاب بسبب تصدع عقار في إمبابة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، من إخلاء مدرسة "حافظ إبراهيم الابتدائية" بشارع الوحدة بدائرة قسم شرطة إمبابة، بعد تصدع عقار ملاصق للمدرسة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التعليم حفاظًا على سلامة الطلاب.كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها تصدع عقار ملاصق لمدرسة حافظ إبراهيم الابتدائية بشارع الوحدة بدائرة قسم شرطة إمبابة.على الفور، انتقلت قوات الدفاع المدني وتم إخلاء العقار وكذا تم التنسيق مع مديرية لتعليم بالجيزة، وتم إخلاء المدرسة من الطلاب حفاظًا على سلامتهم، وتم قطع جميع المرافق عن المنزل وتم تكليف الأجهزة المعنية بإزالة العقار.وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.