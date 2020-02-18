تأجيل استئناف 107 متهمين بـ«كتائب حلوان» لـ15 مارس

أجلت محكمة الاستئناف، اليوم الثلاثاء، الاستئناف المقدم من 107 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان" على حكم حبسهم سنة في اتهامهم بإهانة القضاء، إلى جلسة 15 مارس المقبل.يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قضت بمعاقبتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ "تنظيم كتائب حلوان" بالحبس لمدة سنة واحدة بتهمة إهانة المحكمة، حيث قام المتهمون بأعمال هرج ومرج وتصفيق أثناء انعقاد الجلسة وهو ما اعتبرته المحكمة إهانة وحاكمتهم على هذه التهمة بعد تحريك دعوي ضدهم.يذكر أن قضت الدائرة الأولى، إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة في 25 نوفمبر الماضي بمعاقبة 111 متهما في قضية المعروفة "تنظيم كتائب حلوان" بالحبس لمدة سنة بتهمة إهانة المحكمة.