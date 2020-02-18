12 فصلًا لمحو الأمية فى أسوان (صور)

خصصت مديرية الشئون الصحية بأسوان، تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي، مدير المديرية، وإشراف صفاء محمد جمال، منسقة البروتوكول بالمديرية، 12 فصلًا لمحو الأمية على مستوى جميع مراكز محافظة أسوان.يأتي ذلك في إطار البروتوكول الموقع بين مديرية الشئون الصحية بأسوان، والهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة أسوان، والذي تهدف فيه المديرية للتعاون مع الهيئة والمساهمة في مساعي الدولة في محو الأمية.حيث تم تدشين الدورة الأولى بداية من شهر أكتوبر 2019، والتي ضمت 33 مواطنًا من الراغبين في محو أميتهم، وتستمر الدورة لمدة 6 أشهر متواصلة، وفي ختام الدورة يتم عقد امتحانات للمتقدمين لتقييم المستوى، وعقب ذلك يتم استخراج ومنح الشهادات للناجحين.