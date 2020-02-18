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الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اعترافات عامل قتل زوجته في دار السلام: «بغير عليها»

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 11:54 ص
حبس
حبس
نجلاء رفاعي
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اعترف متهم بقتل زوجته، بالاعتداء عليها بالضرب المبرح في مشاجرة بسبب خلافات عائلية بينهم، أمام نيابة دار السلام الجزئية، قائلا: "ما كانش قصدي أموتها دي أم عيالي وبغير عليها".

وأكد المتهم، أن ما حدث كان نتيجة خلافات زوجية بينه وبين زوجته بسبب غيرته عليها حيث أن يوم الواقعة كانت قد خرجت دون علمه وبمعاتبتها تطور الخلاف بينهما واعتدى عليها بالضرب، ما تسبب في سقوطها وارتطام رأسها في الأرض وبمحاولة إسعافها لم تستجب وتبين وفاتها.

وكشفت مناظرة جثة المجني عليها في القضية رقم ٧٨٩ لسنة ٢٠٢٠، أنها لسيدة في العقد الرابع من العمر مُلقاة على الأرض وبها كدمات وجروح قطعية في الجسم، وإصابات ظاهرة وتسبب أن سبب الوفاة نزيف داخلي في الرأس تسبب في توقف وظائف الجسم عن العمل.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من العميد محمد علام مأمور قسم شرطة دار السلام، بورود بلاغ من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة تدعي «مريهان. م» جثة هامدة.

على الفور، انتقل المأمور والمقد وسام عطية رئيس وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام، والرائد أحمد مختار معاون مباحث القسم والقوة المرافقة إلى مسرح الجريمة، وبالفحص تبين من خلال التحريات أن زوجها «محمد.ع.م»، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمأمورية من ضباط وحدة مباحث القسم والقوة المرافقة، أسفرت عن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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