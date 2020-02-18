الكرملين: «نوفاك» مازال يجري مباحثات مع أوبك

قال الكرملين، اليوم الثلاثاء، إن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، مازال يجري محادثات مع حلفاء موسكو داخل أوبك وخارجها بشأن مستقبل اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي.وتحاول أوبك إقناع روسيا بالانضمام لتخفيضات أعمق على إنتاج النفط، وتقول موسكو إنها ستعلن موقفها خلال أيام، ويجتمع الحلفاء من أوبك وغير أوبك في مارس لبحث مزيد من التعاون.وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين في مؤتمر بالهاتف "إنه يواصل العمل مع الزملاء ويواصل مناقشة الوضع (فيما يتعلق بسوق النفط)".