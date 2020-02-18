وزير الخارجية العراقى: نرفض تحويل البلاد لساحة صراعات

أكد وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، أهمية احترام سيادة البلاد من قبل جميع الأطراف، معربًا عن رفضه بأن تتحول إلى ساحة للصراع أو منطلقًا للاعتداء على أي دولة.وذكرت وزارة الخارجية العراقية، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية، اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال لقائه الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، حيث شدد الحكيم على ضرورة دعم جهود العراق ليكون عاملًا للاستقرار والتوافق في المنطقة والعالم.وثمن الحكيم مواقف الاتحاد الأوروبي الداعمة للعراق ومساعدته في كافة المجالات، داعيًا إلى استمرار دعمه في إعادة إعمار المناطق المحررة، خاصة استكمال تنفيذ المشروعات التنموية المقدمة من قبله والتي أعلن عزمه لتنفيذها في مؤتمر الكويت عام 2018.واستعرض الجانبان تفعيل مخرجات الجولة الثانية من الحوار السياسي العراقي الأوروبي الذي جرى ببروكسل في 13 يناير الماضي، وأهمية استئناف اجتماعات اللجان الفرعية لاتفاقية الشراكة والتعاون بين العراق والاتحاد الأوروبي.