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الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الجيزة يوجه بسرعة إنهاء أعمال المركز الطبي بدهشور

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 11:52 ص
محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
مصطفى عبدالله
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وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بضرورة الانتهاء من أعمال التشطيبات والتجهيزات المتبقية بالمركز الطبي بمشروع الإسكان الاجتماعي ببدر، وتوصيل المرافق وتوفير الأطقم البشرية لتشغيله في أسرع وقت ممكن لما له من أهمية قصوى في خدمة الأهالي بمشروع الإسكان الاجتماعي بدهشور، بعد أن التقى المحافظ بمواطن وجاءت شكواه بتعطل الأعمال المتبقية بالمركز الطبي بمشروع الإسكان الاجتماعي بدهشور.

واستمع المحافظ لشكوى مواطنة تتضرر من عدم تنفيذ قرار الإزالة الصادر لعقار بشارع محمد خلف بالدقي، وعدم قيام الحي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الانتهاء من اتحاد شاغلين ذات العقار، وأكد المحافظ على رئيس حي الدقي بإزالة الأعمال المخالفة وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للانتهاء من انعقاد الجمعية العمومية للعقار بعد التأكد من عدم وجود نزاع قضائي يوقف التنفيذ.

كما بحث المحافظ، طلب مواطن يشتكي من إعادة تشغيل محل بشارع الدقي بعد أن قام الحي بغلقه وتشميعه الشهر الماضي، إلا أن صاحب المحل قام بفض الشمع وإعادة تشغيل النشاط دون الحصول علي التراخيص اللازمة.

ووجه المحافظ، رئيس الحي بإعادة غلقه وتشميعه مرة أخرى وقطع المرافق ورفع العدادات عنه والتصدي بكل حزم وقوة لكل من تهون له نفسه التصدي للقانون.

واستمع المحافظ، لشكوي مواطن يتضرر من وجود عقار بقرية برويش قام بمخالفة الرسومات الهندسية الصادر على أساسها الترخيص وقام ببناء سور واستغلال الممرات المؤدية لقطع الأراضي المجاورة على الرغم من قيامه بالتقدم بطلب تصالح وجار دراسته بمعرفة اللجنة الفنية.

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

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